Kocaali'de sigarayla mücadele etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kocaali'de sigarayla mücadele etkinliği düzenlendi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaali Kaymakamlığı tarafından Kocaali Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" etkinliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu'nun da katıldığı programda, sağlık çalışanlarının sigara bağımlılığına karşı mücadele yöntemlerini anlattığı ifade edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Nebioğlu "Bu anlamlı projenin tüm kamu kurumu çalışanları tarafından hayata geçirilmesi ve tüm ilçe halkının da sürece dahil olmaları adına kararlıyız ve umutluyuz. Tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de önemli ölçüde yol katederek, tüm ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Programın ilk sunumunu gerçekleştiren Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi çalışanı ebe Ayşegül Paçalı, Sakarya'nın 2017 yılındaki Küresel Gençlik Tütün Araştırmasında en az bir defa sigara kullananlar bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 23,1'lik oranla 4. sırada bulunduğunu kaydetti.