Kocaali'de sokaklara hayvanlar için yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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Kocaali'de sokaklara hayvanlar için yiyecek bırakıldı
6 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
İlçede, sokağa çıkma yasağının ardından Kocaali Belediyesi ekiplerince sokaktaki kedi ve köpeklere mama, kuşlara yem verildi.
Belediye ekiplerinin, ilçenin birçok sokağına bıraktıkları mamalarla kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyacı karşılandı.
İlçe sakinleri, belediye ekiplerine sokak hayvanlarına yaptığı destekten dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:08 Kaynak: AA
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