Kocaali'deki metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Kocaali'deki metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Kocaali Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan ve risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Kocaali'deki metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Kocaali Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan ve risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım işlemlerini, incelemelerimiz ve gerekli izinlerin alınmasının ardından gerçekleştiriyoruz." dedi.

Acar, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıktıklarını aktararak, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina varsa bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz." diye konuştu.

Karşı Mahalle Muhtarı Erson Akkuş da metruk binanın yıkımından memnun olduklarını belirterek, "Yıkılması çok güzel oldu. Kötü alışkanlıkları olan kişilerin meskeni haline gelmişti. Çocuklarımız sokakta oynamaktan çekiniyordu. Bu binaların yıkılması çok iyi oldu. Kocaali Belediyemizin bu hizmetinden dolayı Başkanımız Ahmet Acar'a ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Acar, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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