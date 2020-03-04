Kocaali'den İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi yollandı.

Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda, Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan 1 tır insani yardım malzemesinin gönderilmesi için Kocaali 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Burada konuşan Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, "Bugün her zamankinden daha fazla bir ve beraber olduğumuzu göstermenin vaktidir. Bugün her zamankinden daha fazla devletimize itimat ve itaat etmek vaktidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vesile ile Kocaali'mizin yapmış olduğu bu yardımları Allah kabul ve makbul eylesin. İdlib'e Kocaali'den giden arkadaşlarımızın yolları açık olsun." dedi.

Programa, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali İlçe Müftüsü Adem Gülmek, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.