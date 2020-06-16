Kocaali fındık işçilerinin barınma ve eğitim hizmetleri için hazır - Son Dakika

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, doğu illerinden ilçeye fındık toplamak için gelecek mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçları ve çocuklarının eğitimleri hizmetleri için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Nebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizm potansiyeli olduğu gibi tarımsal zenginliği fındığın da diğer illerden insanların buraya gelmesini sağladığını belirtti.

Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'dan geçen yıl dört binin üzerinde mevsimlik tarım işçisi geldiğini aktaran Nebioğlu, daha önce olduğu gibi işçi ailelerinin eğitim çağındaki çocuklarına örgün eğitim verildiğini anlattı.

Nebioğlu, aileleri bahçede fındık toplarken çocuklarının eğitim-kültür yönünden gelişimlerine katkı sağlamak ve diğer illerden gelen çoçuklarla da tanışıp kaynaşmalarını yardımcı olmak için onları çeşitli kültürel faaliyetlere götürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın da yakından takip ettiği bu projeyle çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bunun yanında yazılım ve kodlamayla ilgili Kirazlı Mahallemiz'de kodlama atölyesi açtık. Yazılım noktasında potansiyel öğrencilerimizin yetiştirilmesi gerekir. Kocaali'deki öğrencilerimizin başarılı olmaları içinde tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."