Kocaali'nin tarihi kimliği gün yüzüne çıkartılıyor - Son Dakika

Kocaali Belediyesince yürütülen proje kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel kimliği gün yüzüne çıkarılacak.

Kocaali Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce taranan fotoğraf ve arşiv belgelerinin kitap haline getirileceği ve e-kitap olarak yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya'da örnek bir çalışmaya imza atmanın çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak zorunda olduklarını aktaran Acar, "Bunun için resim, video, belge gibi materyalleri bir araya getiriyoruz. Bir araya getirdiğimiz materyallerle Kocaali'mizin tarihi kimliğini oluşturacağız. Yapılan bu çalışmayı, kitap ve e-kitap olarak kurumuzun web sitesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizim amacımız Kocaali'de herkesin yüzünü tebessüm ettirecek bir projeye imza atmakla beraber 'Gelecek nesiller için Kocaali'nin tarihi nedir?' sorusunu yanıtlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Acar, tarihi ve kültürel kimlik araştırmalarının yanı sıra ilçede yaşayan büyüklerin konuk edileceği "Kavlağan Altı Hikayeleri" programlarının çekilmeye başladığını belirterek, ilk bölümün yakında belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden yayınlanacağını sözlerine ekledi.