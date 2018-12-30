Son Dakika Haberleri: Kocaali'nin Yeni Yaşam Alanında Çalışmalar Başladı

Kocaali'nin Yeni Yaşam Alanında Çalışmalar Başladı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak yeni yaşam alanında çalışmalar başladı.

Kocaali'nin Yeni Yaşam Alanında Çalışmalar Başladı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'ye kazandırılacak yeni yaşam alanında çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nun müjdesini paylaştığı ve kısa süre önce ihalesi gerçekleştirilen proje ilçenin yeni buluşma noktası olacak. 3 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen çalışmaya ilişkin bilgiler paylaşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Kocaali Bahçem Park için saha tesfiye çalışmalarının başladığını duyurdu.

Karamehmetoğlu, "Kocaalili hemşehrilerimizin vakitlerini güzelce değerlendireceği, çocuklar için bakım alanının yer aldığı 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, meydanı ile güzel bir çalışmayı ilçemizin hizmetine sunacağız. İlçe merkezimizde hayata geçireceğimiz proje ile hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak Projeyi hayata geçireceğimiz alanda çınar, selvi ve çam ağaçları yer alıyor. Bölgede bulunan hiçbir ağaca zarar vermeden, yeni ağaçları da bölgeye kazandıracağız. İnşallah projemizi hızla tamamlayarak Kocaali'nin hizmetine sunacağız" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Zeki Toçoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Güncel
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