Son Dakika Haberleri: Kocaali sahilinde denize giren genç suda kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaali sahilinde denize giren genç suda kayboldu

47 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan bir kişi suda kayboldu.

Kocaali sahilinde denize giren genç suda kayboldu, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan bir kişi suda kayboldu.

Olay, Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi Ereğliler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden 25 yaşındaki Mertcan A., serinlemek için denize girdi. Dalgalar sebebiyle akıntıya kapılan Mertcan A., bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarını suda göremeyen 25 yaşındaki Mehmet K. ile 27 yaşındaki Mesut B. ise suda kaybolan arkadaşını bulabilmek için denize girdi. Daha sonrasında kendi imkanları ile denizden çıkan Mehmet K. ve Mesut B.'nin sağlık sorunlarının bulunmadığı öğrenildi.

Denizde kaybolan Mertcan A.'yı arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine bilgi verildiği öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
Kadıköy, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yurtta hava durumu Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaali sahilinde denize giren genç suda kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]