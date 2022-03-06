Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Sargın getirildi - Son Dakika
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Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Sargın getirildi

06.03.2022 18:24
Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Sargın getirildi

Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Zikri Sargın seçildi.

Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Zikri Sargın seçildi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, 15 gün önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden mevcut başkan Süleyman Albayrak'ın yerine getirilecek başkan için seçim yapıldı.

Tek listeyle seçime giren Zikri Sargın, tüm üyelerin oylarıyla başkanlığa getirildi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, belediyenin her zaman şoförlerin yanında olduğunu belirterek, Sargın'ı tebrik etti.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da Sargın'a başarı diledi.

Zikri Sargın ise kongre sonrası teşekkür konuşması yaptı.

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Kalp Krizi, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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