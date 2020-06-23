Kocaali Sosyal Tesisleri açılıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali Sosyal Tesisleri'nde yeni sezonun 24 Haziran'da açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan tesisin, içerisinde bulundurduğu yüzme havuzu, yürüyüş yolları, spor, çocuk oyun ve yeşil alanları ile yeni sezonda İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacağı kaydedildi.

Kadınlara özel olarak 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesislerde sezonun 24 Haziran'da açılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde hizmet sunacak sosyal tesisler yeni sezonda da en iyi hizmet ve kalite anlayışıyla Sakarya'dan ve çevre illerden gelen kadın vatandaşlarımızın ilgi odağı olmaya devam edecek. Tesis ile ilgili vatandaşlarımızın 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabileceklerini belirterek tüm kadınları sosyal tesislerimize davet ederiz."