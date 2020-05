Kocaali ve Söğütlü belediye başkanlarından Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Sakarya'da, Kocaali ve Söğütlü belediye başkanları, Anneler Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ilçedeki bazı annelere giderek gül takdim etti.

Annelerle bir süre sohbet eden Acar, en kıymetli varlıkların anneler olduğunu söyledi.

Aile ve toplum hayatının temelini oluşturan annelerin sevgi ve şefkatle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlendiklerini aktaran Acar, "Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri daima göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Acar, ziyaretlerde ayrıca annelere maske ve kolonya da hediye etti.

Söğütlü

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt'la ilçedeki bazı evleri ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı.

Ziyaretlerde annelere gül takdim eden Özten, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde annelere vefa borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

Özten, annelerin haklarının asla ödenemeyeceğine işaret ederek, belediye ekiplerinin sürekli olarak yaşlıların ihtiyaçları için ziyaretlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Annelerden Şükriye Baytekin (85) de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özten ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.