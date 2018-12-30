Kocaali'ye Yeni Park Yapılıyor
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali ilçesine yeni park yapımına başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
, Kocaali
ilçesine yeni park yapımına başladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kocaali Bahçem Park için saha tesviye çalışmalarının başladığını bildirdi.
Vatandaşların vakitlerini güzelce değerlendireceği, çocuklar için bakım alanının yer aldığı 120 metrekarelik bir kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve meydanı ile güzel bir çalışmayı ilçenin hizmetine sunacaklarını aktaran Karamehmetoğlu, "Proje, hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak. Projeyi hayata geçireceğimiz alanda çınar, selvi ve çam ağaçları yer alıyor. Hiçbir ağaca zarar vermeden, yeni ağaçları da bölgeye kazandıracağız. İnşallah projemizi hızla tamamlayarak Kocaali'nin hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:04 Kaynak: AA
Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?
Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor