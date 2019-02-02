Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tunca Tekrar Seçildi
1 saat önce
Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tamer Tunca tekrar seçildi.
Kocaali
Ziraat Odası Başkanlığına Tamer Tunca
tekrar seçildi.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Kocaali Ziraat Odası 8. Olağan Kongresi'nde, Tamer Tunca üçüncü kez başkanlığa getirildi.
Delegelerin tamamının oyunu alan Tunca, yaptığı konuşmada, hedeflerinin üreticilerin isteklerini yerine getirmek olduğunu söyledi.
Odaya 8 bin kayıtlı üye bulunduğunu aktaran Tunca, çalışmalarının yanı sıra sosyal projelere de devam edeceklerini kaydetti.
Tunca, kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti.
Kongreye, Sakarya Ziraat Odaları Birliği
Koordinötörü ve Akyazı
Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar
, delegeler, oda üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:42 Kaynak: AA
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