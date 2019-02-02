Son Dakika Haberleri: Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tunca Tekrar Seçildi

Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tunca Tekrar Seçildi

1 saat önce

Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tamer Tunca tekrar seçildi.

Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tunca Tekrar Seçildi, System.String[]
Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tamer Tunca tekrar seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Kocaali Ziraat Odası 8. Olağan Kongresi'nde, Tamer Tunca üçüncü kez başkanlığa getirildi.

Delegelerin tamamının oyunu alan Tunca, yaptığı konuşmada, hedeflerinin üreticilerin isteklerini yerine getirmek olduğunu söyledi.

Odaya 8 bin kayıtlı üye bulunduğunu aktaran Tunca, çalışmalarının yanı sıra sosyal projelere de devam edeceklerini kaydetti.

Tunca, kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Kongreye, Sakarya Ziraat Odaları Birliği Koordinötörü ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, delegeler, oda üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz

PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaali Ziraat Odası Başkanlığına Tunca Tekrar Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]