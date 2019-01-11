Kocabaş Çayında Su Seviyesi Yükseldi
1 saat önce
Biga'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kocabaş Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Biga
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kocabaş
Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
İlçenin ortasından geçen ve bir bölümü otopark olarak kullanılan Kocabaş Çayı'ndaki su seviyesi yaşanan yağışlarla birlikte gelen suyla arttı.
Belediyeden yapılan anonslarla çay kenarına park edilen araçların çekilmesi için sürücüler ikaz edildi.
Çay otoparkında aracı bulunan vatandaşlar araçlarını buradan kaldırırken belediye görevlileri bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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