Son Dakika Haberleri: Kocabıyık'tan Nevruz Bayramı Mesajı

Kocabıyık'tan Nevruz Bayramı Mesajı

9 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kocabıyık'tan Nevruz Bayramı Mesajı, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kocabıyık, mesajında Nevruz'un Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olarak yüzyıllardır devam eden ortak bir kültür zenginliği olduğunu ifade etti.

Nevruzun binlerce yıldır kutlandığına işaret eden Kocabıyık, mesajında "Türkler bu günü, "Yeni Gün" veya "Ergenekon Günü", "Çağan", "Ulusun Ulu Günü" gibi adlarla yılbaşı olarak kutlaya gelmişlerdir. Nevruz, toplumsal yaşamda canlandırıcı etkisinin bulunması, geleneklerin sürmesine araç olması, törelerin köklenmesini sağlaması yönüyle işlevseldir. Nevruz geleneğini sürdürenler kültür taşıyıcıları olarak görev yapmaktadırlar. Nevruz, halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getiren, Türk kültürünün korunup yaşatılmasında önemli bir yeri olan mevsimlik törenlerimizdendir. Bu duygu ve düşünceler içinde, Nevruz Bayramının kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Asya, Funda Kocabıyık, Uşak, Nevruz Bayramı, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:19:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocabıyık'tan Nevruz Bayramı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]