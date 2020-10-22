Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi - Son Dakika

Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi

22.10.2020 12:23
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası'nda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanan halkalı karabatak kuşunun, Romanya'dan yaklaşık 500 kilometre yol alarak, kente geldiği tespit edildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası'nda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflanan halkalı karabatak kuşunun, Romanya'dan yaklaşık 500 kilometre yol alarak, kente geldiği tespit edildi.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası'ndaki karabatak kuşlarını fotoğrafladı. Bir karabatağın ayağında halka olduğunu tespit eden Tüydeş, halka numarasından karabatağın nereden geldiğini araştırmaya başladı. Üzerinde 'JHU' yazan yeşil halkanın Romanya'ya ait olduğunu belirleyen Tüydeş, kuşun göç bilgilerini öğrenmek için Romanya Ornitoloji Merkezi ile iletişime geçti. Tüydeş, merkezden aldığı geri bildirimde karabatağın 28 Mayıs'da Romanya'nın Kuzey Dobruja bölgesindeki Taşaul Gölü'nde halkalandığı ve göçle 500 kilometre yol alarak, Karacabey'e geldiğini öğrendi.

"2 BİN KİLOMETREYE KADAR GÖÇ EDEBİLİYORLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alper Tüydeş, "Karabatak, Romanya'nın Kuzey Dobruja bölgesinde Karadeniz kıyısında Taşaul Gölünde halkalanmış. Kuş bir yaşını Türkiye'de kutluyor. Durumu da gayet sağlıklı ve halka kodu da okunuyor. Ömür boyunca bu şekilde geri bildirimlerle göç yolları tespit edilerek, onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız sağlanıyor. Karabatakların 2 bin kilometreye kadar göç ettiğini biliyoruz" dedi.


Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi
Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi

Karacabey, Romanya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaçay Deltası'ndaki halkalı karabatağın, Romanya'dan göç ettiği belirlendi - Son Dakika

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