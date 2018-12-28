Kocaçeşmespor'da Yeni Başkan Olgun Özbudak
2 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Olgun Özbudak oldu.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Olgun Özbudak oldu.
Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda Salihli'yi Poyrazdamları ile birlikte temsil eden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Avukat Olgun Özbudak oldu. Özbudak, görevi eski başkan Ahmet Eren
'den devraldı. Eski başkan Eren, görevi devralan Özbudak'a isminin yazılı olduğu 9 numaralı Kocaçeşmespor forması hediye etti. Yeni kulüp başkanı Olgun Özbudak, hedeflerinin Salihli'nin köklü kulüplerinden olan Kocaçeşmespor'u iyi yerlere taşımak olduğunu söyledi.
Özbudak, Kocaçeşmespor'u birlik ve beraberlik içerisinde 2 yıl önce mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne yeniden çıkarmak istediklerini belirtti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:43 Kaynak: İHA
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