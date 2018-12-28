Son Dakika Haberleri: Kocaçeşmespor'da Yeni Başkan Olgun Özbudak

Kocaçeşmespor'da Yeni Başkan Olgun Özbudak

2 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Olgun Özbudak oldu.

Kocaçeşmespor'da Yeni Başkan Olgun Özbudak, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Olgun Özbudak oldu.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda Salihli'yi Poyrazdamları ile birlikte temsil eden Kocaçeşmespor'da yeni başkan Avukat Olgun Özbudak oldu. Özbudak, görevi eski başkan Ahmet Eren'den devraldı. Eski başkan Eren, görevi devralan Özbudak'a isminin yazılı olduğu 9 numaralı Kocaçeşmespor forması hediye etti. Yeni kulüp başkanı Olgun Özbudak, hedeflerinin Salihli'nin köklü kulüplerinden olan Kocaçeşmespor'u iyi yerlere taşımak olduğunu söyledi.

Özbudak, Kocaçeşmespor'u birlik ve beraberlik içerisinde 2 yıl önce mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne yeniden çıkarmak istediklerini belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:43 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Spor
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