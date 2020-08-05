Kocadan eşine anahtarlı işkence - Son Dakika

Kocadan eşine anahtarlı işkence

Adana'da bir şahıs, para meselesi yüzünden kız çocuğunun gözü önünde eşini önce darp etti, daha sonra anahtarla kafasına vurup yaraladıktan sonra kaçtı

Şiddete tanık olan kız çocuğu, gözyaşlarına boğulurken genç kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da bir şahıs, para meselesi yüzünden kız çocuğunun gözü önünde önce darp etti, daha sonra anahtarla kafasına vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan ve Pınar K. çifti, Pınar K.'nın babasının verdiği para ile otomobil aldı. Ancak otomobil alındıktan sonra koca, eşiyle bu para nedeniyle sürekli tartışmaya ve darp etmeye başladı. Karı-koca ve 6 yaşlarındaki kızları M.K. ile birlikte eve giderken sokakta yine para meselesi yüzünden tartıştı. Hakan K. eşini sokak ortasında kızının yanında darp etmeye başladı. Bir süre sonra da elindeki anahtar ile genç kadının kafasına vurdu. Genç kadın çocuğunun yanında kanlar içinde kaldı. Kız çocuğu, annesini kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşların çağrısının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kız çocuğunu ise olay yerine gelen anneanne Seniha K. aldı. Genç kadın, Adana Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Seniha K. ise, "Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı, ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darp ediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz adalet yerini bulur" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.