Kocadere Göletinde çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşasına başlanan Bursa Büyükorhan Kocadere Göletinde çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirildi.

Açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesinden Bursa'nın nasibini aldığı belirtildi.

Gölette çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Kocadere Göletinin tamamlanması Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve 27 adet çevre yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp/yıl içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.



Aydın, ön yüz beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin inşaatında, gövde sıyırma kazıları ile Plinth Betonu imalatlarının tamamlandığının altını çizerek, iş kapsamında enjeksiyon çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.