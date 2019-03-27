Son Dakika Haberleri: Kocadon'un Billboardları ve Posterleri Kaldırıldı

Kocadon'un Billboardları ve Posterleri Kaldırıldı

2 saat önce

Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon'un billboardları ve posterleri yapılan itirazlar üzerine kaldırıldı.

Kocadon'un Billboardları ve Posterleri Kaldırıldı, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon'un billboardları ve posterleri yapılan itirazlar üzerine kaldırıldı.

DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, seçim çalışmaları için kendisine ayrılmış alanlardaki billboardlarının yanı sıra ek olarak aydınlatma direklerinde bulunan posterleri bir gecede kaldırıldı. Aydınlatma direklerindeki posterlerin asılması sonrasında bir siyasi parti tarafından "eksik prosedür" gerekçesi ile ilçe seçim kuruluna itirazda bulunuldu. İtirazın kabul edilmesi üzerine "eksik prosedür" nedeniyle Mehmet Kocadon'a ait sadece aydınlatma direklerinde bulunan posterlerin kaldırıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Mehmet Kocadon, Muğla, Politika
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