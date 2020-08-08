KOCAELİ 1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın - Son Dakika

KOCAELİ 1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın
1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 1,5 ay önce yangın çıkan fabrikada yeniden yangın çıktı.
1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 1,5 ay önce yangın çıkan fabrikada yeniden yangın çıktı. Yer kaplamaları ve suni çim üreten fabrikanın içerisini saran alevler büyümeden söndürüldü. Gece saatlerinde, İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikanın içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikanın içerisinde üretim sahasında çıkan yangında çatıya doğru yükselen alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı fabrikada 23 Haziran günü çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikanın bir kısmını saran alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 23:08
Kaynak: DHA
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