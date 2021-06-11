1 milyon 300 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, telefonla aradıkları A.K.'yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 300 bin lira dolandıran 2 şüpheli, yakalandı.

Çayırova ilçesinde yaşayan A.K.'yi geçen hafta telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adının bir suça karıştığını belirterek, hesaptaki paralarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların ikna ettiği A.K., 1 milyon 300 bin lirayı şüphelilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği İ.T. ve A.B.'yi dün Gebze'de yakaladı. İ.T. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.