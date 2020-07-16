KOCAELİ 1 tonluk tosunlar otomobil fiyatına satıldı - Son Dakika

KOCAELİ 1 tonluk tosunlar otomobil fiyatına satıldı

1 tonluk tosunlar otomobil fiyatına satıldıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarında 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki tosun 23 bin 500 TL'ye, 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki tosun ise 24 bin 600 TL'ye satıldı.

1 tonluk tosunlar otomobil fiyatına satıldı

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarında 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki tosun 23 bin 500 TL'ye, 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki tosun ise 24 bin 600 TL'ye satıldı.

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Aliş' ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki 'Aslan' isimli tosunlar oldu. Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince'ye getirilen tosunlar, otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan tosunlardan 1 ton 100 kiloluk tosun 23 bin 500 TL'ye, 1 ton 150 kiloluk tosun ise 24 bin 600 TL'ye satıldı.

Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, 'Biz Muş Malazgirt'ten geliyoruz. 12 yıldır Derince'ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki tosunların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Biz de şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz dedi.

Kurban Bayramı, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ 1 tonluk tosunlar otomobil fiyatına satıldı - Son Dakika
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