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Son Dakika Güncel Kocaeli 10 kasım'da izmit'te hayat durdu

Kocaeli 10 kasım'da izmit'te hayat durdu

7 saat önce

10 Kasım'da İzmit'te hayat durduİzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.

Kocaeli 10 kasım'da izmit'te hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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