Kocaeli 14'üncü kez "sevgide buluşacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "14. Sevgide Buluşalım" etkinliği, 22 Eylül'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, etkinliğin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, bu sene 14'üncü kez birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelineceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğin, kentin kültür ve inanç hayatına değer katmaya devam edeceğini vurgulayan Gündoğdu, "Kocaeli'de faaliyet gösteren Alevi derneklerimizi temsil eden sayın başkanlarımız ile Aleviliği halkımıza daha iyi anlatacağız. Ayrılık gibi görünen şeylerin aslında bizim bir olduğumuzun en güzel ispatı olduğunu göreceğiz. Alevisi, Sünnisiyle tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya Kocaeli'den haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan Alevi-Bektaşi geleneği ve kültürünün önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Türk halk müziğinden ve folklorundan Alevi deyişlerini, semahını çıkarırsak geriye bir kanadı kırık kuş gibi eksik bir kültür kalır. O dilden dile dolanan, gönüllerimize nakış nakış işlenen kültürümüzden çok önemli bir parçayı da yitirmiş oluruz. Bizler et ve tırnak gibiyiz. Sevgide Buluşalım etkinliğinin asıl amacı, bunu ortaya koymaktadır. Alevi-Bektaşi kültürümüzü, bilmeyenlere tanıtıyoruz.

Her yıl Cem Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimize bu yıl ilk kez iki gün öncesinden panelle başlıyoruz. 'Muharrem ve Kerbela' adlı panelde Kerbela hadisesi, konunun uzmanları tarafından ele alınacak. Panel, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 19 Eylül'de saat 18.00'de başlayacak. Panelimizin moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yapacak. Ana etkinliğimiz ise 22 Eylül'de Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak."

"Etkinliğimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum"

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de etkinliğin Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızla aynı duygular içerisindeyiz. Bizim ayrı gayrı hiçbir şeyimiz yok. Bütün inançlarımızla Türk toplumunun mayasını orada görüyoruz. Türk toplumunda baktığımız zaman her ailede bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin vardır. Hepimizin geldiği yer ayrı ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikle farklı dernek ve kurumların hepsini bir masa etrafında toplayabiliyoruz. Önemli olan bütün toplumla bu güzelliği paylaşmak. Etkinliğimize sadece Alevi vatandaşlarımızı değil, bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum."

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, daire başkanları, Alevi kültür dernekleri başkanları, Alevi dedeleri ve köy muhtarları katıldı.