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KOCAELİ 16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

46 dakika önce

16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandıİzmit'te, çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.(18) polisin operasyonu ile yakalandı.

16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
İzmit'te, çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.(18) polisin operasyonu ile yakalandı. Emin A. adliyeye sevk edilirken gazetecilere küfür ederek tekme atmaya çalıştı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık, yağma, gasp, konut dokunulmazlığı ihlali' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 defa cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.'nın peşine düştü. Polis, Emin A.'yı Doğan Mahallesi Kuruçeşme Meydanı yakınlarında yakaladı. Emin A.'nın, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'de hırsızlıklara karıştığı ve 2018 yılından bu yana arandığı öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin A., gazetecilere küfür ederek, tekme atmaya çalıştı. Emin A. adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
KOCAELİ 16 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:18 Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel
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