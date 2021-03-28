17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
28.03.2021 15:35
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. O.K. tedaviye alınırken, Y.T. adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece saatlerinde Başiskele Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.'yi bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.'yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İzmitkocaeli
Son Dakika TFF, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını açıkladı Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti