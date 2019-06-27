KOCAELİ 18 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ-ARŞİV

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Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftlik hayatına adadı

Son dakika! Erdoğan: Bizde kadın üniversitesi olsa neler olur, ayrı bir soru işareti