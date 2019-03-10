Kocaeli 2 Katlı Ahşap Bina Yanarak Çöktü
1 saat önce
2 katlı ahşap bina yanarak çöktüKANDIRA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bacadan kaynaklanan yangın 2 katlı evi sardı.
2 katlı ahşap bina yanarak çöktü
KANDIRA(Kocaeli
),(DHA
)- KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde, bacadan kaynaklanan yangın 2 katlı evi sardı. Alevler evi kaplarken, yanan ev çöktü.
Öğle saatlerinde, Kandıra'ya bağlı Kocaçalca Mahallesi'nde Orhan Öz'e ait evde yangın çıktı. Orhan Öz bahçede çalışırken bacadan kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede binanın çatısını sardı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri gelmeden önce yangının sardığı çatının çökmesi üzerine binanın tamamı alevler içerisinde kaldı. Yangına ilk müdahale bölgeye yakın olan Akçaova
Mahallesi Muhtarı Remzi Yüce
'nin getirdiği 'Gönüllü İtfaiye' aracıyla yapıldı. Kandıra ilçe merkezine 22 kilometre mesafede olan mahalleye itfaiye ekipleri ulaşana kadar yangının yakın binalara sıçramasını engelleyen Gönüllü İtfaiyeci Remzi Yüce, daha sonra görevi Kandıra'dan gelen itfaiye ekiplerine teslim etti. Kandıra'dan gelen ekiplerin yetersiz kalması üzerine İzmit
'ten de takviye ekipler yönlendirildi. Ayrıca bölgedeki bir iş makinesi de söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülürken, 2 katlı ahşap bina tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:26 Kaynak: DHA
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