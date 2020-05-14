KOCAELİ 23 günlük bebek koronavirüsü yendi - Son Dakika

23 günlük bebek koronavirüsü yendi

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ve koronavirüs tanısıyla tedavi gören bebek 23 gün sonra virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Hatice Parlakkılıç ve Nevzat Parlakkılıç'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen bebek, yoğun bakım ünitesine alınarak koronavirüs için sürüntü örneği gönderildi. Bebeğin önce annesi ve babasından üzücü haber geldi ve koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Ardından da bebeğin covid 19 test sonucu pozitif olarak geldi. Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınarak 23 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebek koronavirüs yenmeyi başardı. Hatice ve Nevzat Parlakkılıç çifti de bebeklerinin tedavisi sırasında koronavirüsü yendi. Bebek 23 gün sonra alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.

Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, yenidoğan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.