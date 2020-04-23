KOCAELİ 23 Nisan Moral Otobüsü, sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

23 Nisan Moral Otobüsü, sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan '23 Nisan Moral Otobüsü', kentin işlek cadde ve sokaklarında şehir turu atarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramını kutladı.

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balonlar ve resimlerle süsledikleri otobüse '23 Nisan Moral Otobüsü' adını verdi. Tasarlanan otobüs, sabah saatlerinde çocuk bandosu ve masal kahramanları eşliğinde kentin işlek cadde ve sokaklarında şarkılar söyleyerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramını kutladı. Üstü açık 23 Nisan Moral Otobüsü, site ve apartman önlerinde durarak çocukların sevdiği şarkılar seslendirildi. Bazı kişilerin balkonlara ve pencerelere çıkarak çocuk bandosuna eşlik ettiği görüldü.

23 Nisan kutlamalarını evlerden yaptıkları için burukluk yaşadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için onlara sürpriz hazırladık. Moral otobüsümüz çocuklar için yola çıktı. 23 Nisan bizim en büyük bayramımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.