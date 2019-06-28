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KOCAELİ 25 ayrı suçtan aranıyordu sivil polise tavuk satmaya çalışırken yakalandı

55 dakika önce

25 ayrı suçtan aranıyordu sivil polise tavuk satmaya çalışırken yakalandıKocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten, kamyon, inşaat malzemesi, tavuk çalan T.Y.(46), çaldığı tavukları sivil polislere satmaya çalışırken yakalandı.

25 ayrı suçtan aranıyordu sivil polise tavuk satmaya çalışırken yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten, kamyon, inşaat malzemesi, tavuk çalan T.Y.(46), çaldığı tavukları sivil polislere satmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 16 Şubat tarihinde Başiskele ilçesinde meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü bir kamyonun çalınması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Çalınan kamyonun plakasından yola çıkan ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelinin daha önceden Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu illerinde farklı tarihlerde benzer suçlardan 25 adet suç kaydı, 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1960 lira idari para cezası bulunan, geçen yıl da tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar eden T.Y.(46) olduğunu tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle T.Y.'nin, daha önceden Başiskele ilçesine bir kümesten 6250 lira değerindeki 25 adet süs tavuk, 6 bin lira değerindeki inşaat malzemesi, çalınması olaylarına da karıştığı belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından T.Y.'nin(46) İstanbul Tuzla'da bir barakada olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri barakaya operasyon düzenledi.
POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ
Yapılan adres tespitinin ardından müşteri kılığına giren bir polis, T.Y.'nin bulunduğu barakaya girerek tavuk ve yumurta satın almak istedi. Polis ile pazarlığa giren T.Y.'nin, kimlik tespitinin yapılmasının ardından barakaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan T.Y.'nin üzerinden sahte kimlik çıkarken çaldığı kamyon Gebze'de boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.Y., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
KOCAELİ 25 ayrı suçtan aranıyordu sivil polise tavuk satmaya çalışırken yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:20 Kaynak: DHA
Kocaeli, Başiskele, Güncel
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