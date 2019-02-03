Kocaeli 28 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Evinin Önünde Yakalandı
55 dakika önce
İzmit'te hakkında kesinleşmiş 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Güney Keretli evinin önünde yakalandı.
İzmit
'te hakkında kesinleşmiş 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Güney
Keretli evinin önünde yakalandı. Kocaeli
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güney Keretli hakkında araştırma yaptı. Polis
, dün öğleden sonra Güney Keretli'nin İzmit Erenler
Mahallesi Hocaoğlu Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Hakkında 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Nitelikli yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güney Keretli, evinin önünde yakalanarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edilen Güney Keretli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Teröristim ben, çekin. Ben teröristim dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:31 Kaynak: DHA
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