KOCAELİ 3 bin balya saman yandı - Son Dakika

3 bin balya saman yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Şakir ve Kamil Demirtürk'e ait 3 bin balya samanın bulunduğu samanlık yandı.

Olay, öğleden sonra Körfez Kutluca Köyünde meydana geldi. Şakir ve Kamil Demirtürk'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. 3 bin balya saman yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanların içten içe yanması nedeniyle köylülerin yardımıyla iş makinesiyle samanlar kaldırılarak söndürüldü. Yangında samanlar yanarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.