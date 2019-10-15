Son Dakika Haberleri: Kocaeli 3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi
Son Dakika Güncel Kocaeli 3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi

Kocaeli 3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi

43 dakika önce

3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdiİzmit'te, kılık değiştirerek 3 evden hırsızlık yapan ve hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı olan A.A. (20) yakalanırken, binaya girme anlarını kaydeden kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi

İzmit'te, kılık değiştirerek 3 evden hırsızlık yapan ve hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı olan A.A. (20) yakalanırken, binaya girme anlarını kaydeden kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay 20 Haziran tarihinde İzmit'te gerçekleşti. Biri PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert'e ait 3 eve girerek yaklaşık 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız kayıplara karıştı. Polis tarafından yapılan operasyon ile geçen aylarda F.K. yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonu sürdüren polis, F.K.'nin suç ortağı olduğu belirlenen ve hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı olan A.A.'nın Gebze'de yaşadığı evi tespit etti. Evi izlemeye alan ekipler, dışarı çıkan A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete getirilen A.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık anı, binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kılık değiştiren kadınların site içerisine girmek için yaşlı bir kişiye yalan söyledikleri ve kapıyı açtırdıkları, binada ise kameraya gözükmemek için yüzlerini elleriyle kapattıkları görüldü.

Kocaeli 3 evden hırsızlık yaptı, kameralar ele verdi

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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