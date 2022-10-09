Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 184 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli 3. sayfa haberleri: Kocaeli'de 184 göçmen yakalandı - Son Dakika

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