Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

08.10.2022 14:23
Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik İzmit ve Gebze ilçesinde yapılan operasyonla 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 2'si serbest bırakılırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli 3. sayfa haberleri | Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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