Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika
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Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü

18.10.2022 15:29

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen feci olayda bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Salih K.'nın evine geldi.

Gözü dönen damat belinde silahla kayınpederinin evini bastı: 2 ölü

BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE KALDI

Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba-kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Salih K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözü dönen damat belinde silahla kayınpederinin evini bastı: 2 ölü

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Salih K.'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika
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