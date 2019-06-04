Kocaeli 31. Geleneksel Kent Bayramlaşması

Kocaeli
'de 31. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ve Kocaeli Kent Konseyi
'nin ortaklaşa düzenlediği 31. Geleneksel Kent Bayramlaşması İzmit
'te bir restoranda yapıldı.
Programa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, AK Parti
Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek
, Mehmet Akif Yılmaz
ve İlyas Şeker
, CHP
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar
, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Aksoy
, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplum birlik ve beraberliği açısından önemine değinerek, kırgınlık ve küskünlüklerin bugünlerde kaldırılması gerektiğini söyledi.
Her görüş ve meslekten grupların bayramlaşma programında bir arada olduğuna dikkat çeken Aksoy, Kocaeli'yi el ele daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.
Büyükakın da çocuklarımızın mutlu bir şekilde yetişeceği bir şehri hep birlikte kuracaklarını ifade etti.
"Birlik içinde bu kenti daha da güzel hale getireceğiz"
Bayramlarda millet olarak tek yürek olduklarını belirten Büyükakın, şöyle konuştu:
"Her bayramda daha güçlü bir şekilde nice bayramlar yaşarız. Güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz. Kocaeli büyük, daha da büyüyecek. Büyümeyle birlikte sıkıntılar gelse de elimizdeki imkanlarla bunları aşacağız. Birlik içinde bu kenti daha da güzel hale getireceğiz. Bu kentte taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederim."
Sivil toplum kuruluşların adına konuşan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ise şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi farklılıklarımız olabilir ancak asla bir birimize düşmanlık besleyemeyiz. Bu ülke tüm etnik unsurlarıyla ortak mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Yaşadığımız ortamda birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak ancak o zaman bir arada yaşamımızı sürdürebiliriz. Bu güzel günde bizim bir arada olmamız bunun en büyük örneğidir."
Konuşmaların ardından kent protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Katılımcılara Kocaeli'nin yöresel lezzetlerinden olan mancarlı pide ikram edildiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.