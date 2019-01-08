Kocaeli 375 Yıllık Tarihi Su Dolabı Restore Edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı tarihi su dolabı restore edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı tarihi su dolabı restore edildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker özellikle gençlerin su dolabının ne işe yaradığını görmek için ziyarete geldiğini söyledi.Gebze Belediyesi, 1644 yılında İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi su dolabını, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan aldığı izinle 1,5 yıl süren çalışmalarla restorasyonunu yaptırdı. Kuyulardan çıkan suyun dağıtımını sağlayan tarihi su dolabı restorasyon çalışması ile yeniden hayat buldu. Restorasyon çalışmaları 1 milyon TL'ye mal oldu. Tarihi su dolabı turizme kazandırılarak, ziyarete açıldı. Su dolabında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Elde edilen suların toplanarak 5 buçuk metre çapındaki bir kuyuda şehre verildiği bir yerde bir restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Tarih adına önemli bir şey bu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çoban Mustafa Paşa Camii yapılırken İbrahim Paşa da su ihtiyacının doğmasıyla beraber su dolabını yaptırıyor. Burası bu güne kadar 2. Mahmut döneminde tekrardan restore edildi. Daha sonrasında tekrar bizim dönemimize nasip oldu. Burası yıkık bir su dolabıydı. 40 tane kuyudan çıkan suyun tek kuyuda toplanıp şehir merkezine, Çoban Mustafa Paşa Külliyesine ve İbrahim Paşa Çeşmesine verildiği bir eser. İçeride su terazileri var. 4 tanesi yer üstünde 1 tane de yerin altında su terazisi var dedi.



Köşker gençlerin tarihi su dolabını merak ederek ziyaret ettiğini belirterek, Gençlerimiz su dolabının ne olduğunu, neye yaradığını, Gebze'nin geçmiş tarihinde Osmanlı Ordusu dahil buradan camiye gelenlerin buradan çıkan suyla su içtiğini, abdest aldığını, yıkandığını ve çarşı hamamında kullanıldığını öğreniyor. Gebze'nin yerlileri de büyük bir merakla buraya gelip görme imkanı buluyor. Su deposunu şu anda motorla çalıştırıyoruz. Tabi o dönemlerde eşeklerle çalıştırılıyordu. Öğrencilerimiz kendileri de döndürerek çalıştırabiliyorlar. Şu anda kış dolayısıyla görevliler var ama toplu gezilerde, turistik gezilerde ve okul gezilerinde belediyeye müracaat ettikleri zaman her zaman açabiliyoruz. Devamlı ziyarete açık olacak. diye konuştu.

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