Son Dakika Haberleri: Kocaeli-4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı evinde ölü bulundu
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Kocaeli-4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı evinde ölü bulundu

1 saat önce

4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı evinde ölü bulunduİzmit'te, 4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı Sırrı Kanber (79) evinde ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı evinde ölü bulundu

İzmit'te, 4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı Sırrı Kanber (79) evinde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli matbaacı Sırrı Kanber'i 4 gündür göremeyen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, evin koridorunda Sırrı Kanber'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kanber'in cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için otopsi amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli-4 gündür haber alınamayan emekli matbaacı evinde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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