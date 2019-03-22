Son Dakika Haberleri: Kocaeli 4'ncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü

Kocaeli 4'ncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü

2 saat önce

4'ncü kattan tek katlı binanın çatısına düştüKocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal(32) 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü.

4'ncü kattan tek katlı binanın çatısına düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal(32) 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile aşağı indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli 4'ncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]