Kocaeli 450 bin çift ayakkabı suriye'ye gönderildi

450 bin çift ayakkabı Suriye'ye gönderildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler tarafından paketlenerek Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin beraber yürüttüğü proje kapsamında Kızılay'a yapılan bağışlarla toplanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler tarafından İzmit'te bulunan İnterteks Fuar Alanı'nda toplanıp, paketlendi. Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından oluşturulan güvenli bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi. Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler katıldı. Yola çıkacak TIR'ların önünde dua edenler, Suriye'ye gidecek olan TIR'ları asker selamıyla uğurladı.

Yaptıkları bu projenin kendileri için mutluluk verici bir iş olduğunu söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin yürütülmesine şahit oluyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müz ile Kızılay Kocaeli Şubesi'nin birlikte hazırladığı ortak bir protokol çerçevesinde Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabının tasniflenmesi, paketlenmesi ve bunların adreslerine gönderilmesini yapıyoruz burada. Bu ayakkabılar, Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulan güvenli bölgede bulunan kardeşlerimize gönderilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan bir tanesi de bu, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Şu zamana kadar birçok güzel hizmetin içerisinde yer aldık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. dedi.