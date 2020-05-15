KOCAELİ 5 TIR ardı ardına çarpıştı, otoyol kapandı - Son Dakika

İZMİT'te, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 aracın çarpıştığı kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 TIR'ın birbirine girdiği kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulundu. Kazada hasar gören TIR'ların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun kuyrukların oluşması üzerine araçlar TEM otoyolu İzmit gişelerine yönlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan İzmit gişeleri kaza nedeniyle yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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