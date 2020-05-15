KOCAELİ 5 TIR ardı ardına çarpıştı, otoyol kapandı
5 TIR ardı ardına çarpıştı, otoyol kapandı (1)İZMİT'te, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı.
5 TIR ardı ardına çarpıştı, otoyol kapandı (1)
İZMİT'te, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 aracın çarpıştığı kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 TIR'ın birbirine girdiği kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulundu. Kazada hasar gören TIR'ların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun kuyrukların oluşması üzerine araçlar TEM otoyolu İzmit gişelerine yönlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan İzmit gişeleri kaza nedeniyle yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:58 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KOCAELİ 5 TIR ardı ardına çarpıştı, otoyol kapandı - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti