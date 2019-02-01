Kocaeli 500 Gram Esrarla Yakalanan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
500 gram esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildiKocaeli'nin Derince ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
500 gram esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Dün öğle saatlerinde Derince Yörükler
mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde bulunan bir otomobili fark etti. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, 100 gram halinde paketlenmiş toplam 500 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan R.B. ve N.Ç. ile kız arkadaşları S.Ç. ve B.N. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında E.D. de gözaltına alındı. 5 kişi karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:20 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi