Son Dakika Haberleri: KOCAELİ 6 yıl kesinleşmiş cezası olan hırsız yakalandı
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KOCAELİ 6 yıl kesinleşmiş cezası olan hırsız yakalandı

21 dakika önce

6 yıl kesinleşmiş cezası olan hırsız yakalandıKocaeli ve Kütahya'da yaptığı hırsızlıklardan dolayı 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sezer Y.(24) yakalandı.

6 yıl kesinleşmiş cezası olan hırsız yakalandı
Kocaeli ve Kütahya'da yaptığı hırsızlıklardan dolayı 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sezer Y.(24) yakalandı.
İzmit'te 2013 yılında nitelikli yağma, 2015 yılında ise hırsızlık olaylarına, 2018 yılında ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir hırsızlık olayına karışan Sezer Y. hakkında 3 dosyadan toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkemelerin kararlarını açıklamasının ardından cezasını çekmek için teslim olmayan Sezer Y. hakkında arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Sezer Y.?nin İzmit'te bir özel halk otobüsünde olduğunu belirledi. Hızla harekete geçen ekipler, zanlının bulunduğu otobüsü Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde durdurarak Sezer Y.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer Y., cezasını çekmek üzere Kandıra'da bulunan cezaevine gönderildi.
Kütahya, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:31 Kaynak: DHA
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