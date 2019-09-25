Kocaeli 60'tan fazla ülkeye lunapark oyuncağı satıyor

60'tan fazla ülkeye lunapark oyuncağı satıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lunapark oyuncağı imalatı yapan bir firma, Avrupa'da 25, dünyada da 60'tan fazla ülkeye lunapark oyuncakları ihraç ediyor. Lunapark oyuncaları firmasının sahibi Özcan Dal, hedeflerinin dünya pazarında hatırı sayılır bir firma haline gelmek olduğunu söyleyerek, Tereciye tere satmak gibi olacak ama biz Almanlara makine satan bir firmayız. Bu durum hem çalışan arkadaşlarımızın titizliği hem de mühendislerimizin hassasiyetinden kaynaklanıyor dedi.

Gebze Özcan Dal, babası Baki Dal'ın lunapark oyuncağı imalathanesini yıllar önce fabrika haline getirdi. Kurduğu fabrikada çeşitli lunapark oyuncaklarının imalatını yapan Özcan Dal, 1980 yılında ürettiği oyuncakları ilk kez ihraç etmeye başladı. Yurtdışında her geçen gün pazarını büyüten Özcan Dal, şu anda Gebze'deki fabrikasından, Avrupa'da 25, dünya genelinde ise 60'tan fazla ülkeye lunapark oyuncağı ihraç ediyor. Babasının mesleği olmasından dolayı doğduğundan beri bu işin içerisinde olduğunu belirten Özcan Dal, 6 yaşında rahmetli babamın Erzincan'da hem lunapark oyuncağı atölyesi hem de lunaparkı vardı. Bu işe lunaparkta dondurma kabı yıkayarak başladım. 6 yaşında da atölyeye geçip kaynak yapmaya başladım. Sonrasında hem bizim işlerimiz büyüdü hem de benim eğitim büyüdü. Mühendislik bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da lunaparka bir İtalyan marka oyuncak gelmişti, o oyuncağı ilk gördüğümde 'Ben bunu yapar satarım' dedim. Arkamdan bana 'yapamaz' dediler, bu adam deli dediler. Şimdi şükürler olsun ki yaptığımız oyuncakları 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Bu durum da bizi gururlandırıyor tabii ki dedi.

TERECİYE TERE SATIYORUZ

Dünya genelinde lunapark oyuncağı sektöründe öncü kabul edilen ülkelere bile lunapark oyuncakları ihraç ettiklerini belirten Özcan Dal, Buralara gelmek kolay olmadı, dünyada hiçbir şey kolay değil ama tek bir şey var o da ilim yapmak. Biz 3 üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile çalışma halindeyiz. Sürekli Ar-Ge çalışmalarımız oluyor. Yeni makineler yapıyoruz ve bu yeni makineler de bizi ihracat yapmakta üstün kılıyor. Avrupa'da deyim yerindeyse tereciye tere satıyoruz. Biz Alman'a makine satıyoruz. Hem çalışan arkadaşlarımızın titizliği hem de mühendis kardeşlerimizin hassasiyeti sayesinde başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa, İrlanda, İsveç gibi dünya ülkelerine mal satıyoruz. Hedefimiz dünya pazarında hatırı sayılır bir marka olmak diye konuştu.

60 ÜLKEYE ÜRETİM YAPIYORUZ AMA ÇALIŞTIRACAK ADAM BULAMIYORUZ

Fabrikalarında yaptıkları üretimle dünya genelinde 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 50 çalışanlarının olduğunu fakat fabrikada kalifiye elaman bulmakta güçlük çektiklerini ifade eden Özcan Dal, şöyle konuştu

Avrupa'da 25, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz 63 yıldır bu işin içindeyiz, yanımızda çalışan insanlar emekli oluyor. Emekli olan arkadaşlarımızın yerine mutlaka yeni elemanlar katmalıyız ki fabrika çalışmaya devam etsin ama çalışacak eleman bulamıyoruz. Geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13 kişilik iş ilanı vermiş 6 bin kişi başvurmuş, fakat biz burada fabrikamızda kaynakçı ilanı verdik bir hafta boyunca yalnız 2 kişi başvurdu onlar da emekli insanlardı. Korkunç bir yetişmiş eleman açığımız var bunu bir türlü tamamlayamıyoruz dedi