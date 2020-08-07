KOCAELİ 67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 3 yılda 40 eser ortaya çıkardı - Son Dakika

67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 3 yılda 40 eser ortaya çıkardı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, emekli teknisyen İbrahim Vurdu (70), 3 yıl önce kursa katılarak resim yeteneğini keşfetti. 40 eser ortaya çıkaran Vurdu, resimlerini sergilemek istiyor. Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Vurdu, yaklaşık 3 yıl önce resim kursuna giden kız kardeşinin teşvikiyle resim yeteneğini fark etti. Lise yıllarında resme yatkın olduğunu ancak daha sonra inşaatlarda çalıştığı için resim sanatıyla ilgilenemediğini söyleyen Vurdu, 3 yıl içerisinde 40 eser ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı birçok ressamın eserlerini takip ettiğini belirten İbrahim Vurdu, resimlerini sergilemek istiyor.

'SOMUT OLAN HER ŞEYİ BİREBİR YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM? 3 yıldır resimle ilgilendiğini ifade eden İbrahim Vurdu, 'Resim merakım küçüklükten beri vardı. Okul çağlarımdan beri resim severdim. Liseyi bitirdikten sonra inşaatlarda çalışmaya başladım. Değişik yerlerde çalıştım. Bir süre de devlet işinde teknisyenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra, yaşımın da ilerlemiş olmasından dolayı bir iş yapamadım. Resim yapmaya başladım. Aşağı yukarı 3 senedir resimle uğraşıyorum' dedi.

'BU İŞİN EĞİTİMİNİ ALMADIM? Herhangi bir resim eğitimi almadığını söyleyen Vurdu, 'Ben bu işin eğitimini almadım. Genellikle bulduğum kitaplardan ya da internetten bazı şeyleri takip ediyorum. Genellikle dikkatimi çeken Rus ressamlar var. İsrailli, Fransız, İtalyan ressamlar var. Onların işlerini takip ediyorum. Resimlerimi artık sergilemek istiyorum. Yetkililer bana yardımcı olursa, bu resimler ile bir sergi açmak istiyorum? diye konuştu.