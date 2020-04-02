KOCAELİ 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü - Son Dakika

72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü

İZMİT'te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki bankta yatan kişinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Parka gelen zabıtalar, Atalay Kötek olduğu belirlenen evsizi barınma evine götürmek istedi. Atalay Kötek, saat 09.00'dan 12.30'a kadar süren ikna çabası sonucu barınma evine gitmeyi kabul etti. Kötek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.