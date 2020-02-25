KOCAELİ 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu - Son Dakika
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KOCAELİ 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

6 saat önce

8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Aymina Turmuş, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması'nın üçüncü ayağında 9 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinci oldu.

KOCAELİ 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu, System.String[]

8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Aymina Turmuş, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması'nın üçüncü ayağında 9 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinci oldu.

Derince'de özel bir okulda eğitim gören Aymina Turmuş, matematik öğretmeni Cansu Gökçe'nin organizasyonu ile katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Toplam 6 aşamadan oluşan yarışmanın üçüncü aşamasında sorulan 9 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Emine ve Hakan Turmuş çiftinin kızı Aymina, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan 7 bin 328 öğrenci arasından birinciliği kazandı.

Aymina Turmuş soruların biraz zor olduğunu belirterek, "Sorular azıcık zordu. Tek tek geçtim. Öğretmenim dünya şampiyonu olduğumu söyleyince ilk önce şaşırdım. Sınava çalışarak hazırlandım. Evde çalışıyordum. Test kitaplarımdan çözüyordum. Bir de tahtada yapıyordum? dedi.

Aymina'nın başarısının diğer öğrencileri de olumlu yönde etkilediğini söyleyen Cansu Gökçe, "Kanada merkezli bir sınav bu. Bilgisayar ortamında internet üzerinden yapılıyor. Sorularımız İngilizce matematik soruları. 6 aşamadan oluşuyor bu sınav. Eylül'de ilk aşamasından başladık. Üçüncü aşamasında da Aymina 9 sorunun 9'una da cevap vererek dünya birinciliğini elde etti. Şu an 3 aşamamız daha var. Sınavımız Mayıs'ta sonuçlanacak. İnşallah diğer aşamalarda da aynı başarıyı devam ettirir diye ümit ediyoruz. Tabii ki ben de böyle zorlu bir sürecin ardından böyle bir başarı elde edince onun kadar mutlu oldum ve gururlandım. Bu başarı diğer çocukları da çok etkiledi. Matematik dersi olduğu için çocuklar bu tarz yarışmalara karşı önyargılılar. Kendi içlerinden birinin böyle bir başarı elde edebilmesi onları da çok teşvik etti. Seneye belki de sınava girme oranımız çok daha fazla artacak. O açıdan çocukların hepsinde olumlu sonuçlar aldık.? diye konuştu.

Kızının matematik sevgisini okula başladıktan sonra fark ettiğini söyleyen anne Emine Turmuş, şöyle konuştu:

"Kendisi matematik çözmekten keyif alıyor. Özellikle yeni konularda, çarpma konularında birçok çocuğun zorlandığı görülürken Aymina'da bu zorluğu görmüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Aymina ilkokula başladıktan sonra matematiğe olan sevgisini biz anladık. Onun sevgisiyle birlikte öğretmeninin verdiği emeklerin karşılığını da bu şekilde görüyoruz.


Derince, Kanada, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:37 Kaynak: DHA
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